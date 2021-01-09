"До свиданья, семья": появилось прощальное видео жертвы авиакатастрофы

В своем аккаунте в Instagram пользователь Ратих Виндания (@ratihwindania) загрузила видеосюжет за несколько минут до вылета.
В сети появилось последнее видео пассажиров индонезийского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего авиакатастрофу в субботу, 9 января. На его борту находилось 56 пассажиров и 6 членов экипажа, которые погибли.
Короткое видео с аэропорта перед посадкой загрузила в своих сторис в Instagram пассажир рейса SJY 182 Джакарта-Понтианака Ратих Виндания, которая летела вместе со своей дочерью.
В своем аккаунте в Instagram пользователь Ратих Виндания (@ratihwindania) загрузила видеосюжет за несколько минут до вылета. Она написала "До свидания, семья, если сначала мы поедем домой...".
Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии
- Пассажирский авиалайнер Boeing 737−500 потерпел крушение 9 января около острова Лаки. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты.
- По информации местных СМИ, обломки самолета упали в море недалеко от острова Ланканг. До этого рыбаки услышали два сильных взрыва. Рыбакам и спасателям удалось обнаружить в воде обломки самолета, куски волос, одежды, кабелей и мяса.
- В Сети попал предположительный список пассажиров самолета. Украинцев среди них не было.
Автор: Екатерина Трохимчук