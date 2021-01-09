"До свиданья, семья": появилось прощальное видео жертвы авиакатастрофы

Появилось прощальное видео погибших пассажиров / Reuters

В сети появилось последнее видео пассажиров индонезийского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего авиакатастрофу в субботу, 9 января. На его борту находилось 56 пассажиров и 6 членов экипажа, которые погибли.

Короткое видео с аэропорта перед посадкой загрузила в своих сторис в Instagram пассажир рейса SJY 182 Джакарта-Понтианака Ратих Виндания, которая летела вместе со своей дочерью.

В своем аккаунте в Instagram пользователь Ратих Виндания (@ratihwindania) загрузила видеосюжет за несколько минут до вылета. Она написала "До свидания, семья, если сначала мы поедем домой...".

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