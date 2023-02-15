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Друг Путина Берлускони дал заднюю: внезапно заговорил о поддержке Украины

15 февраля 2023, 09:42
Престарелый итальянский политик заявил о том, что он якобы поддерживает украинский народ.
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони / Фото governo.it

Скандальный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони сделал новое заявление относительно войны в Украине. На сей раз он неожиданно высказался в поддержку украинской стороны.

В своем Instagrsm престарелый итальянский политик заявил о том, что он якобы поддерживает украинский народ

"Посмотрим фактам в глаза. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и Европе без колебаний за поддержку Украины финансами и поставками оружия. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", — написал он.

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По словам экс-премьера Италии, необходимо искать дипломатические пути для прекращения войны. При этом варварское вторжение России он назвал "опасным для всей Европы".

"Я просто предложил большой "план Маршала" Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас", — добавил Берлускони.

Ранее Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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Италия Сильвио Берлускони новости Украины война России и Украины
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