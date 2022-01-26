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"Единая Россия" просит Путина начать поставки вооружения в "ЛДНР"

26 января 2022, 20:54

Правящая партия "Единая Россия" просит президента Владимира Путина начать поставки военной боевикам Донбасса.

Владимир Путин
У Путина просят предоставить оружие боевикам / Reuters

Правящая партия "Единая Россия" просит президента Владимира Путина начать поставки военной помощи самопровозглашенным "ЛНР" и "ДНР", говорится в заявлении российской партии.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев заявил, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а события в стране "напоминают возвращение к нацизму и бандеровщине".

Поставка Украине военной помощи от западных партнеров, передаваемая на фоне угрозы российского вторжения, и прибытия военных инструкторов Васильев называет "подготовкой боевых действий против мирного населения".

В партии заявили, что "переживают за жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "Л/ДНР", и не могут "бросить людей на произвол киевского режима". Так что партия просит Путина оказать военную помощь оккупантам посредством поставки военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии".

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Планы в России о признании "ЛДНР" на Донбассе

Российские депутаты Госдумы от фракции Коммунистической партии (КПРФ) ранее внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В документе говорится о том, что парламентарии просят главу РФ признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых" государств. Также они призывают Путина провести переговоры с лидерами так называемых "ЛДНР" с целью установления режима правового сотрудничества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин о документе не знает. Руководство РФ будет рассматривать вопрос с "ЛДНР" в том случае, если состоится голосование.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что Москва пока не собирается признавать "ЛДНР". По его словам, данные образования, дескать, сами отозвали результаты своих "референдумов о независимости" в обмен на подписание "Минска".

24 февраля в КПРФ объявили о том, что Совет Госдумы РФ рассмотрит проект обращения к Путину по "ДНР" и "ЛНР" в феврале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если Россия официально признает "ЛДНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, это будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

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