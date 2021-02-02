Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия / Reuters

Российская Федерация использует против своих противников секретное оружие с микроволновым излучением. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос в интервью ВВС.

По его словам, в 2017 году во время поездки в Москву он почувствовал недомогание и с тех пор он страдает от сильных мигреней. Полимеропулос считает, что его симптомы похожи на "гаванский синдром", на который жаловались американские дипломаты, работавшие на Кубе.

Полимеропулос рассказал, что во время поездки в Москву в декабре 2017 года он почувствовал сильное головокружение. "Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Я не мог встать, падал", — описывает он свои симптомы.

После возвращения в США головокружение прошло, но офицер уже три года страдает мигренью. Из-за этого ему пришлось взять несколько месяцев отпуска и проходить лечение. В 2019 году Полимеропулос ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем и решил публично рассказать о произошедшем.

К слову, в 2016-м американские дипломаты на Кубе жаловались на внезапно появлявшийся шум в голове или давление на голову, приводившее к головокружению. "Казалось, что-то, что вызывает эти симптомы, исходит из некоего определенного места под определенным углом", —заявляли они. Позднее, США в декабре 2020 года Национальная академия наук пришла к выводу, что симптомы пострадавших "согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии".

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