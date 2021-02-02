УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия

2 февраля 2021, 09:14
Прослушать новость
Остановить

Бывший офицер американской разведки Марк Полимеропулос утверждает, что попал под воздействие российского оружия в 2017 году.

ЦРУ
Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия / Reuters

Российская Федерация использует против своих противников секретное оружие с микроволновым излучением. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос в интервью ВВС.

По его словам, в 2017 году во время поездки в Москву он почувствовал недомогание и с тех пор он страдает от сильных мигреней. Полимеропулос считает, что его симптомы похожи на "гаванский синдром", на который жаловались американские дипломаты, работавшие на Кубе.

Полимеропулос рассказал, что во время поездки в Москву в декабре 2017 года он почувствовал сильное головокружение. "Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Я не мог встать, падал", — описывает он свои симптомы.

После возвращения в США головокружение прошло, но офицер уже три года страдает мигренью. Из-за этого ему пришлось взять несколько месяцев отпуска и проходить лечение. В 2019 году Полимеропулос ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем и решил публично рассказать о произошедшем.

К слову, в 2016-м американские дипломаты на Кубе жаловались на внезапно появлявшийся шум в голове или давление на голову, приводившее к головокружению. "Казалось, что-то, что вызывает эти симптомы, исходит из некоего определенного места под определенным углом", —заявляли они. Позднее, США в декабре 2020 года Национальная академия наук пришла к выводу, что симптомы пострадавших "согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии".

Читайте такжеЧто Блинкен пообещал Украине: в госдепе США раскрыли подробности разговора с Кулебой

Напомним, ранее сообщалось:

новости России новости США ЦРУ российское оружие
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогнозКогда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз
Следующий материал

Последние новости

09:51
Врачи рассказали, как переедание и питье влияют на печень
09:42
Евросоюз добавил цветную зону карантина из-за COVID-19 Видео
09:30
Судный день Навального: центр Москвы оцеплен силовиками, много задержанных Видео
09:22
Особой "зрады" не произошло: Минюст прояснил судьбу нового украинского правописания Видео
09:14
Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия Видео
Реклама
09:02
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
08:47
Навальный может стать для Украины вторым Горбачевым мнение
08:47
Гороскоп для всех на 2 февраля: пик наслаждения и заветные результаты Видео
08:20
Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке
08:18
Заледеневшие дороги и сильный ветер: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео
08:17
Глава ВОЗ сделал обнадеживающее заявление о коронавирусе Видео
07:45
Омега-3: как распознать дефицит Видео
07:16
Что Блинкен пообещал Украине: в госдепе США раскрыли подробности разговора с Кулебой Видео
07:14
Экс-Серебро показала трусы на провокационном фото
06:53
Санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи: кто заплатит за "банкет" мнение
06:43
В Италии грубо сфальсифицировали историю Украины, посольство отреагировало
06:34
Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины Видео
06:03
Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето Фото Видео
05:29
Астролог предупредил, когда опасаться шарлатанства и "кидалова" Видео
04:38
Сотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит руки Фото Видео
Реклама
04:30
Штраф за кондиционер на фасаде: украинцам объяснили, к чему готовиться Видео
04:11
День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике Видео
03:01
Как уговорить жену на секс втроем - советы экспертов Видео
02:32
"Будет очень плохо": эксперт спрогнозировал судьбу Путина на ближайшие 5 лет
02:14
Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Видео
00:58
В Германии требуют остановить Северный поток-2 Видео
00:55
Как очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиков Видео
00:19
Именины Инны – поздравления и картинки от души
00:17
Подключение к переговорам США: Кулеба назвал условие расширения нормандского формата Видео
01 февраля, понедельник
23:22
Умер режиссер Сергей Проскурня Видео
22:59
На Кипре прогремел мощный взрыв в центре вакцинации от COVID-19
22:30
Кулеба впервые поговорил с новым госсекретарем США: о чем договорились Видео
22:29
Арахамия назвал условие возвращения Дубинского во фракцию Слуга народа
22:21
Синоптики рассказали, когда в Украине резко потеплеет Видео
22:00
"Пакет малыша": когда можно будет получить и что в него входит
21:39
Зеленский назначил новые стипендии: кому будут платить всю жизнь Фото
21:28
Секс-эксперт рассказала, как часто нужно заниматься сексом и указала на ошибки Видео
21:28
Роман Мастер и Маргарита не запрещен: в МОН расставили все точки над "і" Видео
21:18
Украинские ученые признались в непредсказуемости COVID-19 Видео
21:16
День сурка и христианство: что надо делать в этот праздник Видео
Реклама
20:57
В Германии ответили на предложение Франции "свернуть" Северный поток-2 из-за Навального
20:50
Смягчение карантина в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление Видео
20:42
Тупицкий "пошел войной" против Зеленского и подал иск в суд Видео
20:40
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа
20:25
В метро Брюсселя устроили резню: названо число пострадавших Видео
20:09
В Киеве "устал" очередной мост Видео
19:56
После снегопада на Одессу обрушился новый "апокалипсис" Видео
19:31
Голубовская пояснила, почему частные клиники закрывают отделения для пациентов с COVID-19
19:18
Maruv вызывающе объявила, как к ней теперь обращаться
19:15
Создатели Hitman III поделились планами по развитию культовой серии об Агенте 47 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять