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Эксперт спрогнозировал, будет ли помогать Пригожин Лукашенко своими боевиками

Дмитрий Видоменко
28 июня 2023, 02:45
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Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вряд ли своих людей отдаст на помощь белорусскому диктатору Александру Лукашенко.
Лукашенко, Пригожин
По словам Небоженко, в случае чего, расправиться с "вагнеровцами" бойцам ВСУ, помогут белорусские военные/ коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вряд ли своих людей отдаст на помощь белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Об этом в интервью Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Нет. Ни нападать на Украину не будет, ни этого делать тоже. Вспомните, как пару лет назад группа "вагнеровцев" через Минск хотела попасть в Киев. И первое, что тогда сделал президент Беларуси, так это сказал, что не допустит никаких частных кампаний на своей территории. Так вы думаете, что он сейчас это сделает и пустит в Беларусь несколько тысяч головорезов? Во-первых, на это обидятся сами белорусские военные", ‒ сказал он.

По словам Небоженко, в случае чего, расправиться с "вагнеровцами" бойцам ВСУ, скорее всего, помогут белорусские военные.

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"Во-вторых, белорусские военные выдадут эту информацию для того, чтобы мир знал, что бандиты якобы появились в Беларуси. В-третьих, когда вместе с российскими войсками 24-26 февраля 2022 года через северную границу в Украину зашли российские части, тогда среди них были головорезы Кадырова. Но почему-то именно на них четко пришелся артиллерийский залп украинских военных. То есть кто-то четко показал, где именно находятся позиции "кадыровцев". Тогда пострадало несколько сотен таких головорезов, которые были готовы зайти в Киев и уже видели в своих биноклях Оболонь. Все это плохо для них кончилось, после чего очень долгое время Кадыров не пускал чеченцев в Украину. Так что вот вам яркий пример — никакие военные не хотят видеть рядом с собой чужих людей", ‒ сказал он.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

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