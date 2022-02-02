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ЕС готовит "огромный пакет санкций" против России

2 февраля 2022, 16:40

По данным издания, "пакет готовился в тесном взаимодействии с США".

Санкции против России
Санкции против России / gettyimages

Евросоюз заканчивает разработку санкций на случай вторжения России в Украину.

Как сообщает польское издание PAP, это будет "огромный пакет санкций".

Санкции направлены на финансовый и энергетический секторы экономики России, а также на олигархов, приближенных к лидеру РФ Владимиру Путину.

В Брюсселе также проанализировали товарный экспорт в Россию и определили группы товаров, экспорт которых в случае введения санкций будет запрещен.

Подготовка санкций

По данным издания, "пакет готовился в тесном взаимодействии с США", поскольку стоит задача синхронизации санкций разных стран.

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Речь идет о совместных действиях не только Евросоюза и Штатов, но также Швейцарии, Японии, Канады и Великобритании.

Работу по подготовке санкций предполагается завершить на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы лидеры имели готовый санкционный пакет, за который можно будет быстро проголосовать.

Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

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