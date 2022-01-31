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Санкции против России: в Госдепе раскрыли подробности

31 января 2022, 23:41

США не будут раскрывать содержание санкций против России.

Госдеп США
Госдеп США / Reuters

Соединенные Штаты Америки не планируют раскрывать подробности своих санкций против Российской Федерации.

Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это, якобы, может повлиять на их эффективность, поскольку Кремль сможет подготовиться к ним заранее.

"Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наши действия, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить влияние санкций", - отметил Прайс.

Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

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По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

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