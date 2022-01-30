Санкции – авансом: в Сенате США анонсировали новый удар по России

США готовят новые санкции против Россиии

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции.

Такую возможность в интервью телеканалу CNN не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Менендес работает над проектом "матери всех санкций", который включает меры против основных секторов российской экономики, государственного долга, руководства страны и предназначен к применению, если ситуация вокруг Украины ухудшится.

"Некоторые санкции могут быть применены авансом", - сказал Менендес.

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По данным Reuters, сенаторы США очень близки к заключению соглашения о законе о санкциях против России за ее агрессию против Украины. Ожидается, что документ будет рассмотрен на этой неделе.

По словам собеседников издания, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес и представитель республиканцев Джеймс Риш заявили, что собираются продвинуть этот законопроект на этой неделе.

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