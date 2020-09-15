ЕС объявил Лукашенко нелегитимным: что ждет Беларусь

Александр Лукашенко / Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с массовыми протестами в Беларуси после проведения там президентских выборов.

Как подчеркнул он в ходе общения с журналистами, для ЕС Александр Лукашенко не является легитимными президентом Беларуси.

Боррель подчеркнул, что ЕС пересматривает отношения с Беларусью и изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза добавил, что лучшим решением ситуации в Белоруссии новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

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