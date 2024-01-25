'Есть шансы выйти из-под влияния России': Жданов рассказал, нападет ли РФ на Армению

У Армении есть возможность избавиться от российского влияния, если она договорится с Турцией или Ираном.

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Армения имеет шансы выйти из-под российского влияния / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Отношения Еревана и Москвы значительно ухудшились, маловероятно, что Россия нападет на Армению. Страна и сам Пашинян имеет возможность выйти из-под влияния РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"У Армении и Пашиняна есть шансы выйти из-под влияния России, если она договорится с Турцией или Ираном", - сказал полковник запаса ВСУ.

Он также отметил, что в Гюмре практически не осталось российских войск, всех их перебросили в Украину. Даже 201-ю базу из Таджикистана отправили на войну.

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"До Армении еще нужно дойти. И здесь вопрос, скорее, в том, кто скорее туда может дойти - турецкие, иранские или российские войска через Грузию", - заметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вторжение России

Как сообщал Главред, при поражении Украины в войне, российский диктатор Владимир Путин может начать восстановление СССР путем оккупации постсоветских государств, включая Грузию и Молдову. Полковник запаса Олег Жданов считает, что эти страны сдадутся без боя.

Также Россия готовится к войне с Западом, что подтверждают запланированные Кремлем расходы на 2024 год. Согласно данным Daily Mail, российское вторжение в страны НАТО развернется к 2044 году и начнется с кибератак на морские порты и поставки вооружения.

Напомним, командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что для нападения на НАТО России нужно вывести около 300 тысяч солдат из Украины. Херем также подчеркнул, что должны совпасть четыре ключевых фактора для такого нападения.

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