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Эйдман спрогнозировал, пошатнут ли рейды русских добровольцев режим Путина

Дмитрий Видоменко
26 мая 2023, 04:50
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Рейды русских вооруженных добровольцев по территории страны-агрессора России, убежден Игорь Эйдман, вряд ли пошатнут основы путинского режима
Путин, Эйдман
Владимир Путин, и Игорь Эйдман / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Вряд ли рейды русских вооруженных добровольцев вряд ли сможет серьезно расшатать то автократическое "здание", которое в управлении страной-агрессором РФ построил российский диктатор Владимир Путин. Об этом в интервью Главреду заявил российский социолог, автор книг Игорь Эйдман.

"Не думаю, что пока они [позиции Путина как диктатора - Главред] как-то серьезно пошатнутся. Больше их пошатнет после украинского контрнаступления и поражения в нем российской армии. Тогда позиции Путина сильно пошатнутся, но подобные эпизоды не слишком масштабны для того, чтобы влиять на Путина", − сказал он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

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С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Смотрите видео ТСН "Почему россияне воюют против России и могут ли украинцы им доверять":

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