ФСБ опозорилась 'раскрытием теракта': организатором назвали погибшего весной украинца

Убитых россиян назвали "исполнителями теракта" / Скриншот

В ФСБ РФ заявили о том, что на нефтепроводе в Волгоградской области якобы предотвращен диверсионно-террористический акт. Однако детали "операции" наследников НКВД-КГБ вызывают серьезные сомнения в правдивости обнародованной информации.

В путинской спецслужбе заявили, что при попытке подрыва нефтепровода самодельным взрывным устройством были убиты двое россиян. Они якобы пытались отстреливаться из травматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Согласно обнародованным данным, убитые были членами праворадикальной группировки "Реструкт", которую создал известный в России неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак.

При этом заявлено, что организацией теракта якобы занимались украинцы, входящие в "Реструкт". Они назвали имена россиянина Андрея Чуенкова 1986 года рождения, который якобы воюет в Украине в составе нацбатальона "Ураган", и украинца Юрия Ионова 1988 года рождения, военнослужащего полка "Азов". Уточняется, что ФСБ "пытается пресечь преступную деятельность" Юрия Ионова и Андрея Чуенкова.

Отметим, что в полку Азов действительно служил Юрий Ионов. Однако он погиб в марте 2022 года при обороне Мариуполя, и в апреле был посмертно награжден орденом "За мужество".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск. Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его данным, в Украине был "утилизирован" подполковник ФСБ Николай Горбань.

Читайте еще: