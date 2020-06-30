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Газпром заставили вернуть Польше деньги за дорогой газ: названа сумма

Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража.

30 июня 2020, 20:43
Газпром
Газпром обещает оспорить решение Стокгольмского арбитража в суде / ТАСС

Российская транснациональная компания Газпром выплатила Польше, 1,5 миллиарда долларов переплаты за газ в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Такая информация сообщается на сайте Газпром экспорт.

Отмечается, что финансовые средства перечислены Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Также в Газпроме заявляют, что несмотря на выплату денег, Москва продолжает оспаривать данное решение в установленном законодательством порядке.Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали, зачем Газпром демонтирует трубы на границе с Украиной

Россия должна была выполнить свои обязательства до 1 июля 2020 года.

Напомним, Польша ведет судебные разбирательства с Россией по поводу газа еще с 2015 года. Компания PGNiG выступала с требованием пересмотра договора на поставку голубого топлива в рамках договора 1996 года. В марте текущего года Стокгольмский арбитраж принял сторону Варшавы и изменил цену на топливо, идущее по газопроводу Ямал-Европа с 1 ноября 2014 года. Таким образом, Россия была вынуждена выплатить Польше 1,5 миллиарда долларов компенсации за уже поставленный газ в период с 2014 по 2020 год.

Ранее в Варшаве заявили об еще одной претензии к Газпрому. В частности, ряд компаний, аффилированных с Северным потоком-2, не предоставили Польше документы, которые касаются финансирования строительства газопровода. Теперь Газпром должен заплатить Польше 50 миллионов евро штрафа.

Газпром Польша газ цена компенсация
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