Польша празднует победу над Газпромом

Газпром проиграл в суде нефтегазовой компании Польши / Vestifinance

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сделала официальное заявление о победе над российским Газпромом в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщает ТАСС, суд принял решение о правомерности изменения формулы по которой определяется цена российского газа для Польши.

Согласно решению судей, стоимость должна быть уменьшена. Новые правила распространяются на прошлые периоды, за которые PGNiG уже рассчиталась с Газпромом.

Уточняется, что польская компания должна получить 1,5 миллиарда долларов возмещения от Газпрома за уже поставленный и оплаченный газ с 2014 по 2020 годы. В будущем торговые партнеры будут использовать новую формулу, которая будет привязана к рыночным котировкам на европейских торговых площадках.

Польша и Россия заключили газовый контракт, который будет действовать до 2022 года. Варшава отмечает, что цена может быть в документах изменена, если на этом будет настаивать российская сторона.

Напомним, руководство компании Нафтогаз Украины подписало соглашение на 25 млн евро с норвежскими юристами из компании Wikborg Rein Advokatfirma AS для судебных тяжб с российским газовым монополистом Газпромом.

Как ранее сообщалось, даже если компания Нафтогаз Украины выиграет европейский суд по иску к корпорации Газпрому из-за потери активов в аннексированном Крыму, вряд ли украинская сторона сможет триумфовать.