  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил суть подачи Нафтогазом иска против Газпрома из-за Крыма

17 февраля 2020, 17:46

По мнению эксперта, подоплеку очередного иска Нафтогаза Украины против Газпрома из-за убытков в аннексированном Крыму.

Нафтогаз
Нафтогаз Украины / gk-press.if.ua

Даже если компания Нафтогаз Украины выиграет европейский суд по иску к корпорации Газпрому из-за  потери активов в аннексированном Крыму, вряд ли украинская сторона сможет триумфовать.

Такое мнение в комментарии порталу Радио Sputnik высказал эксперт по энергетическим вопросам Станислав Митрахович  сообщение о том

"Вообще, откуда взялась тема, что они будут активно судиться, будет увеличиваться сумма ущерба?" — задался он вопросом

По мнению Митраховича, активизация Нафтогаза в судах вызвана тем, что в марте 2020  у главы украинской компании Андрея Коболева заканчивается контракт и ему нужно добиться его продления.

"Думаю, для этого он анонсирует все эти бесконечные суды, показывает, какой он "классный сутяжник", — подытожил эксперт.
Напомним, ранее представители госкомпании Нафтогаз Украины уточнили на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter сумму убытков, которые она понесла в результате захвата Российской Федерации активов в Крыму - 8 млрд долларов США.

Нафтогаз Газпром иск
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил суть подачи Нафтогазом иска против Газпрома из-за Крыма». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:39
Милованов собрался приватизировать университеты и больницы в Украине
18:33
Драка за храм: на Черниговщине священника ПЦУ избили прихожане УПЦ МП
18:11
Дэвид Аксельрод обвиняется в плагиате - реакция жены Видео
17:59
Достали коллекторы: под Днепром женщина убила сына с братом и повесилась Видео
17:59
"Дипломатическая игра": эксперт оценил выступление Зеленского на конференции в Мюнхене
17:46
Эксперт объяснил суть подачи Нафтогазом иска против Газпрома из-за Крыма
17:35
ФСБ РФ организовала убийство Хангошвили в центре Берлина - Bellingcat
17:33
"Сепаратисты и манкурты": на Житомирщине поглумились над мемориалом героям войны
17:29
Мюнхенский сговор: 12 пунктов, которые не должна проглотить Украина мнение
17:15
"Пояс верности и памперс": в "ДНР" упрекнули Киев в постоянном давлении Видео
16:59
"Дико коррупционная": у Гончарука нашли "рецепт" очищения Укрзализныци
16:58
"Предложение капитуляции": эксперт рассказал о "зраде" на Мюнхенской конференции Видео
16:48
"Догнать Беларусь": Милованов сказал, чего не хватает Украине
16:47
"А где сиськи?": актриса 95 Квартала показала, что у нее в трусах
16:15
Убивая Еву 3 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер Видео
16:07
Успеть за 180 минут: появились детали ВНО по украинскому языку и литературе Видео
16:00
"Му*ило, сученок нарвался": на Луганщине подрались помощник нардепа и депутат
15:58
Коп под Киевом насмерть сбил пешехода: в полиции жестко отреагировали
15:56
Минздрав подложил свинью с эвакуацией украинцев их Уханя
15:51
Как скачать фото и видео из Инстаграма - топ лучших программ и сервисов
15:28
"Известная проблема": Пристайко прояснил ситуацию отстранением прокуроров по делу МН17
15:26
Ведьмак 2 сезон: Марк Хемилл сыграет в сериале
15:18
"Отбитые малолетки": подростки в Харькове жестоко отдубасили сверстника
15:15
Завтра в Киеве - +10: в Украину пришла ранняя весна
15:14
Эвакуация украинцев из Уханя: в Слуге народа сделали громкое заявление Видео
14:47
Кофе, еда и телефоны: Разумков распек нардепов из-за их поведения Видео
14:44
"Ху*дло, шоколадный не одобрил?": в Сети ответили извинившемуся за "ублюдков" в ВСУ Бирюкову
14:27
"НАТО вот-вот захватит Крым": Сенцов обвинил крымчан в ностальгии по СССР
14:22
Кто будет в финале Отбора Евровидения 2020: песни и биография участников Видео
14:20
Украина уволила всех прокуроров по делу о трагедии рейса МН17: что случилось
14:06
Украинский шутер Metro Exodus снова продается в Steam
13:41
"Давайте их спалим": на Львовщине бунтуют из-за приезда эвакуированных из Китая Видео
13:36
Всегда ведьма 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет Видео
13:26
"Данунах эти круизы": пассажиров "корабля призрака" Diamond Princess начали эвакуировать
13:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
13:20
В Конституционном суде России объявили СССР "незаконным государством"
12:54
Песков рассказал, движется ли дело по новому Нормандскому саммиту
12:47
В Windows 10 новый баг, который может удалить все ваши файлы
12:44
Разговор Зеленского с Путиным: Песков зажал детали о Минских соглашениях Видео
12:35
В Слуге народа ответили на оскорбления бойцов ВСУ экс-советником Порошенко
12:31
Руководитель Черноморской таможни опроверг обвинения и назвал их манипуляцией актуально
12:25
В марте пройдут концерты группы Rock Privet новости компании
12:02
Сел при ветре в 146 км/ч: экстремальная посадка пассажирского самолета попала на видео
12:02
"Когда будут фотографии з Волочковой": Богдан потроллил Сеть фото с Сейшел и получил на орехи
11:57
Порошенко в Мюнхене хотел попасть на панель, но охрана его не пустила Видео
11:55
Совместные патрули на Донбассе: у Путина оценили идею Зеленского
11:36
Alyosha беременна в третий раз - фото
11:35
В Крыму ФСБ задержала члена украинского добробата
11:32
Глава Мюнхенской конференции дал оценку скандальному "мирному плану" для Украины
11:23
Киевлянин посреди улицы устроил хаотичную стрельбу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять