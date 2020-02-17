Эксперт объяснил суть подачи Нафтогазом иска против Газпрома из-за Крыма

Нафтогаз Украины / gk-press.if.ua

Даже если компания Нафтогаз Украины выиграет европейский суд по иску к корпорации Газпрому из-за потери активов в аннексированном Крыму, вряд ли украинская сторона сможет триумфовать.

Такое мнение в комментарии порталу Радио Sputnik высказал эксперт по энергетическим вопросам Станислав Митрахович сообщение о том

"Вообще, откуда взялась тема, что они будут активно судиться, будет увеличиваться сумма ущерба?" — задался он вопросом

По мнению Митраховича, активизация Нафтогаза в судах вызвана тем, что в марте 2020 у главы украинской компании Андрея Коболева заканчивается контракт и ему нужно добиться его продления.

"Думаю, для этого он анонсирует все эти бесконечные суды, показывает, какой он "классный сутяжник", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее представители госкомпании Нафтогаз Украины уточнили на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter сумму убытков, которые она понесла в результате захвата Российской Федерации активов в Крыму - 8 млрд долларов США.