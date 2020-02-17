Захват Россией активов в Крыму: Нафтогаз уточнил убытки

Нафтогаз сообщил, что из-за захвата крымских активов потерял миллиарды долларов.
Национальная акционерная компания Нафтогаз уточнила, что убытки, которые она понесла в результате захвата Российской Федерацией активов в Крыму, составили примерно 8 млрд долларов.
Нафтогаз уточнил сумму убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.
В НАК добавили, что в уточненную сумму убытков включены проценты.
"Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд…", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что в конце июня 2019-го представители Нафтогаза Украины подали в иск в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге о размере компенсации убытков, которые причинены экспроприацией активов после захвата Крыма Россией.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.