Захват Россией активов в Крыму: Нафтогаз уточнил убытки

Убытки Нафтогаза из-за захвата Крыма Россией составили 8 млрд долларов, сообщили в компании / УНИАН

Национальная акционерная компания Нафтогаз уточнила, что убытки, которые она понесла в результате захвата Российской Федерацией активов в Крыму, составили примерно 8 млрд долларов.

Нафтогаз уточнил сумму убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.

В НАК добавили, что в уточненную сумму убытков включены проценты.

"Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд…", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2019-го представители Нафтогаза Украины подали в иск в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге о размере компенсации убытков, которые причинены экспроприацией активов после захвата Крыма Россией.