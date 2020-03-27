Нафтогаз потратит кучу денег на юристов в борьбе с Газпромом: стала известна сумма

Нафтогаз Украины потратит большую сумму на норвежским юристов / УНИАН

Руководство компании Нафтогаз Украины подписало соглашение на 25 млн евро с норвежскими юристами из компании Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Такая информация содержится на сервисе Prozorro. Согласно условиям документа, в период с 2020 до 2024 года эта компания продолжит представлять интересы Нафтогаза в рамках урегулирования судебных споров с российской корпорацией-монополистом Газпром.

Цена соглашения с Wikborg Rein Advokatfirma AS включает в себя гонорары исполнителя и расходы на привлечение третьих лиц (их перечень не опубликован).

К слову, всего с 2014-го Нафтогаз Украины подписал несколько контрактов с Wikborg Rein Advokatfirma AS на общую сумму в 81,8 млн евро.

Напомним, ранее Наблюдательный совет госкомпании Нафтогаз Украины продлил на четыре года контракт с главой правления Андреем Коболевым. Однако, его зарплата на этой должности серьезно снизилась.