Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе

Андрей Коболев / УНИАН

Кабинет министров продлил контракт с Андреем Коболевым. Так, он останется главой правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины еще на четыре года

Соответствующее решение Кабмина опубликовано на сайте правительства.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева с 23 марта 2020 г. по 22 марта 2024 года", - говорится в документе.

При этом распоряжение датировано 20 марта.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос об объявлении конкурса на должность руководителя Нафтогаза не выносили.