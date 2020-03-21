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Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе

21 марта 2020, 21:46

Андрей Коболев будет занимать свою должность еще четыре года

Андрей Коболев
Андрей Коболев / УНИАН

Кабинет министров продлил контракт с Андреем Коболевым. Так, он останется главой правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины еще на четыре года

Соответствующее решение Кабмина опубликовано на сайте правительства.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева с 23 марта 2020 г. по 22 марта 2024 года", - говорится в документе.

При этом распоряжение датировано 20 марта.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос об объявлении конкурса на должность руководителя Нафтогаза не выносили.

Кабмин Андрей Коболев Нафтогаз новости Украины
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