Заменить Коболева в Нафтогазе: Аваков и Гончарук отвергли идею Милованова

Аваков и Гончарук заступились за Коболева / УНИАН

Вопрос об объявлении конкурса на должность руководителя Нафтогаза не внесли в повестку дня сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины, рассказал народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании.

Отметим, в среду, 19 февраля, украинское правительство собралось на очередное заседание, во время которого министр экономики Тимофей Милованов предложил рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на пост главы НАК "Нафтогаз Украины".

Однако коллеги не поддержали такую инициативу, несмотря на то, что контракт нынешнего главы компании Андрея Коболева истекает уже совсем скоро - 10 марта.

Так, по словам Гончаренко, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков сослались на то, что вопрос о конкурсе на эту должность является политическим, и вносить его на заседание правительства Миловановым некорректно.

Отметим, украинцы в соцсетях пишут, что Нафтогаз вообще нужно ликвидировать.

"Нафтогаз коррупционная прокладка, ничего не создаёт, только контролирует денежные потоки и стоит очень много для украинского народа! Ликвидировать! Оставить директора, бухгалтера и уборщицу, чтобы можно было долги обслуживать!", - убежден Серж Телиженко.

"Весь уряд і всі примкнуті до нафогазу падлюки --кормляться з цього ж корита , от і покривають цього дібілоїда", - убеждена Галина Яремчук.

"Если бы там был один Коболев!!! Там еще куча дармоедов из наблюдательного совета/Америка,Англия.../ Это работа Пороха.Он их туда впустил!!!!!!!", - убеждена Натали Киселева.

Напомним, ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Нафтогаз стоит массу денег и его ничто не мешает приватизировать, зато вопрос с высокими зарплатами будет закрыт.

"Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в Нафтогазе. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК", - объяснил Коболев.