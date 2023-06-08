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Генерал РФ был пьян: в Сети рассказали, кто дал отмашку подорвать Каховскую ГЭС

Анна Ярославская
8 июня 2023, 08:58 обновлено 8 июня, 09:09
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Российские военные так и не признали своей причастности к теракту, а Путин решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало.
Владимир Путин, Каховская ГЭС
О подрыве Каховской ГЭС хозяину Кремля доложили через пять часов / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Оккупанты якобы приняли решение разрушить Каховскую ГЭС без согласования с российским диктатором Владимиром Путиным. Ответственным был некий "бравый генерал, злоупотреблявший алкоголем". Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

Как пишут на канале, Путин теряет рычаги управления системой, и яркий пример этому - положение дел на фронте. Отмечается, что о подрыве Каховской ГЭС хозяину Кремля доложили через пять часов.

"Руководство военного блока к этому времени не смогло сформировать единую позицию и давали президенту противоречивую информацию - от удара ВСУ до технических проблем на дамбе. Примерно такой же сумбур царил и во время совещания, пока секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев не взял слово и не прояснил ситуацию", - говорится в сообщении.

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По данным канала, "возможность подрыва Каховской ГЭС рассматривалась давно, и Путин действительно давал распоряжение подготовить такую операцию, но отмашки к её реализации не было".

В Совбезе РФ Путина предупреждали о негативных последствиях реализации этого плана.

"Патрушев заявил, что инициатива по проведению этой операции с разрушением Каховской ГЭС принадлежит одному бравому, злоупотреблявшему накануне алкоголем, генералу, который утверждает, что согласовал свои действия с Суровикиным, а тот якобы с Герасимовым. Сами Суровикин и Герасимов категорически отрицают сам факт согласования с ними каких-либо действий на Каховской ГЭС", - пишет генерал СВР.

Во время обсуждения ситуации и поиска ответственных один из представителей руководства военного блока, обращаясь к президенту, практически с претензией, заявил, что если Путин требует результаты на фронте и при этом не хочет вникать в подробности, то надо положиться на руководство военного блока и дать возможность действовать, а не ограничивать во всем.

"Несмотря на заявление Патрушева, военные так и не признали своей причастности к инциденту. В конечном итоге Путин решил, что преимуществ от разрушения Каховской ГЭС немало, хоть есть и негативные последствия, но надо действовать по обстоятельствам. При этом, строго предупредив военное руководство согласовывать впредь с ним подобные операции", - добавили на канале.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

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