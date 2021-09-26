"Хохлы болели за Джошуа, у бандеровцев подгорает": в РФ опозорились после триумфа Усика

В России публикуют оскорбительные комментарии в адрес украинцев после победы Александра Усика.
В России публикуют оскорбительные комментарии в адрес украинцев после победы Александра Усика в бою против британца Энтони Джошуа.
Российское спортивное издание sport-express вышло с сообщением под заголовком "Хохлы болели за Джошуа, а украинцы и русские за Усика".
В нем приводятся неадекватные оценки российских болельщиков результата боксерского поединка Усик-Джошуа.
Отметим, что сообщение изобилует российскими пропагандистскими штампами про "хохлов" и "бандеровцев".
- "Там у них хохлы болели за "светлоликого" Джошуа, а украинцы и русские за Усика. И да, к победе уже один из представителей земли обетованной успел примазаться";
- "Было уже про то, что в составе Усика только два украинца?";
- "Это было прекрасно! Саня настоящий украинец. А у бандеровцев сейчас подгорает, сегодня смотрел новостные ленты — бандерлоги топили за нагличанина, против украинца".
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Напомним, ранее Александр Усик в Лондоне победил британца Энтони Джошуа.
Усик отобрал у Джошуа пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Автор: Алексей Тычина