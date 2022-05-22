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Хотел спеть Путину песню "Мы никогда больше не будем вместе": Блинкен пошутил над хозяином Кремля

22 мая 2022, 08:45

Во время церемонии вручения дипломов в Джорджтаунском университете Блинкен рассказал, что хотел прийти с гитарой и посвятить песню Тейлор Свифт Путину.

Блинкен, Путин
Блинкен пошутил над хозяином Кремля Путиным / ua.depositphotos.com

Госсекретарь и руководитель Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что хотел посвятить песню российскому диктатору Владимиру Путину. Однако американские дипломаты настоятельно попросили его этого не делать.

У Блинкена особо отметили, что такой поступок был бы "недипломатичным".

Во время церемонии вручения дипломов в Джорджтаунском университете Блинкен рассказал, что хотел прийти с гитарой и посвятить песню Тейлор Свифт "Мы больше никогда не будем вместе" российскому диктатору Путину. По его словам, сотрудники аппарата Госдепа порекомендовали не делать этого.

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину. Они сказали, что это будет недипломатично", – шутливо рассказал Блинкен.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 апреля объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

"Визит Остина и Блинкена подчеркнул сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение войск РФ на Киев. Россияне перегруппировались, чтобы попытаться захватить больше территории на Донбассе, позволив иностранным лидерам посетить столицу", – говорится в официальном коммюнике.

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Автор: Егор Бунин
новости США Владимир Путин Энтони Блинкен
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