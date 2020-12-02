"Хотят захватить земли": Лукашенко померещились войска НАТО возле Беларуси

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко убежден ‒ в планы НАТО входит создание военной группировки для захвата западных районов.

Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА. "Это абсолютно сейчас точно стало нам известно — дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать?", — сказал Лукашенко в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он также отметил, что опасность с Запада идет по причине "исторической принадлежности белорусских земель Польше".

"Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы можем с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живём, нам не принадлежат эти земли. Ясно, кому. В этом направлении и действуют", — цитируют Лукашенко журналисты.

Лукашенко добавил, что страны Запада планируют создать между Беларусью и Россией "санитарный пояс".

"Это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х, не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем", — подытожил диктатор.

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