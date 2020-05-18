Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона

Президента Молдовы Игоря Додона обвинили в получении взятки / фото: kremlin.ru

Молдавский парламентарий от фракции Платформа Достоинства и правда Юрий Реница показал видеозапись, на которой экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк и политик Сергей Яралов якобы передают президенту Молдовы Игорю Додону денежные средства на финансирование его политической силы – Партии социалистов.

Согласно утверждению Реницы, у Плахотнюка в руках пакет, в котором находятся денежные средства, сообщает NewsMaker.

Приводится следующая стенограмма разговора.

Додон: Снова вы с кульками?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько мне дал Костя.

Додон: Отдайте Косте и завтра он передаст их Корнелу. У меня в пять вылет, а ему нужно выдать зарплаты.

Плахотнюк –Яралову: Он должен передать их Корнелу?

Додон: Да, они между собой разберутся

После опубликованных кадров Реница намерен обратиться в прокуратуру и призвал депутатов начать процедуру импичмента Додону с последующим привлечением его к ответственности.

Президент Игорь Додон, в свою очередь, все обвинения в свой адрес опровергает. Он подтверждает факт встречи с Плахотнюком, однако видео называет "фейком" и провокацией.

"Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи", - написал он в Facebook и пообещал обратиться в генпрокуратуру.

Также отмечается, что летом 2019 года молдавский телеканал Publika TV опубликовал видео, на котором Додон во время встречи с Плахотнюком и Яраловым якобы признался в том, что его Партия социалистов получает от России 1 миллион долларов в месяц в качестве финансирования.

Напомним, молдавский глава государства Игорь Додон рассказал об ультиматуме Владимира Путина.