Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявление

У Белого дома нет информации по поводу возможной встречи Байдена, Зеленского и Путина - Псаки / Reuters

В Белом доме не располагают сведениями относительно возможной будущей встречи президента Джо Байдена с украинским гарантом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. После переговоров по безопасности участники диалога вернулись в свои столицы. Об этом заявила спикер американской администрации Джен Псаки.

В ходе своего брифинга она сказала о том, что у Вашингтона нет информации касательно возможной встречи Байдена, Зеленского и Путина. После переговоров по безопасности при участии делегатов Вашингтона и Москвы представители сторон вернулись в свои страны.

Читайте такжеПолномасштабное вторжение РФ в Украину: советник Байдена заявил, что Кремль готовит повод для атаки"Мне нечего анонсировать в плане следующих шагов в переговорах. Все вернулись в свои столицы", – подчеркнула Джен Псаки.

Переговоры Зеленского, Байдена и Путина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 января заявил, что Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с участием российского главы государства Владимира Путина. В Киеве считают целесообразным проведение такой встречи.

По словам чиновника, Зеленский допускает, что мероприятие может состояться в формате видеоконференции.

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Ермак добавил, что в Вашингтона позитивно отнеслись к такому предложению.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала сведений о возможных переговорах Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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