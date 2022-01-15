Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявление

Представители США и России вернулись в свои столицы и проводят дискуссии, сказала Джен Псаки.
В Белом доме не располагают сведениями относительно возможной будущей встречи президента Джо Байдена с украинским гарантом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. После переговоров по безопасности участники диалога вернулись в свои столицы. Об этом заявила спикер американской администрации Джен Псаки.
В ходе своего брифинга она сказала о том, что у Вашингтона нет информации касательно возможной встречи Байдена, Зеленского и Путина. После переговоров по безопасности при участии делегатов Вашингтона и Москвы представители сторон вернулись в свои страны.
Читайте такжеПолномасштабное вторжение РФ в Украину: советник Байдена заявил, что Кремль готовит повод для атаки"Мне нечего анонсировать в плане следующих шагов в переговорах. Все вернулись в свои столицы", – подчеркнула Джен Псаки.
Переговоры Зеленского, Байдена и Путина
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 января заявил, что Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с участием российского главы государства Владимира Путина. В Киеве считают целесообразным проведение такой встречи.
По словам чиновника, Зеленский допускает, что мероприятие может состояться в формате видеоконференции.
Ермак добавил, что в Вашингтона позитивно отнеслись к такому предложению.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала сведений о возможных переговорах Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена.
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