Встреча Зеленского, Байдена и Путина: в Кремле сделали заявление в ответ на инициативу

Президент Зеленский ранее выступил с идеей проведения переговоров с Байденом и Путиным.
Официальная Москва пока не получала предложений о проведении саммита Украины, США и России при участии президентов Владимира Зеленского, Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
В комментарии РИА Новости он сказал о том, что предложений по организации встречи президентов Украины, США и России в Москву пока не поступало.
"Нет. Пока ничего не поступало", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Причем российские журналисты спросили у спикера Кремля, не поступало ли таких предложений от Вашингтона, а не от Киева, тогда как инициатива была озвучена руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком от имени главы государства Владимира Зеленского.
Планы по переговорам Зеленского, Байдена и Путина
Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 14 января, сделал заявление о том, что Владимир Зеленский предложил американскому главе государства Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. В команде президента считают целесообразным проведение таких переговоров.
Зеленский не исключает, что дискуссия может состояться в формате видеоконференции.
Чиновник акцентировал внимание на том, что в Вашингтоне положительно отреагировали на данную инициативу. Теперь Киев ожидает реакции со стороны Москвы.
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