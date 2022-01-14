Встреча Зеленского, Байдена и Путина: в Кремле сделали заявление в ответ на инициативу

Кремль пока не получил предложения по организации саммита при участии Путина, Зеленского и Байдена - Песков / Reuters

Официальная Москва пока не получала предложений о проведении саммита Украины, США и России при участии президентов Владимира Зеленского, Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

В комментарии РИА Новости он сказал о том, что предложений по организации встречи президентов Украины, США и России в Москву пока не поступало.

"Нет. Пока ничего не поступало", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Причем российские журналисты спросили у спикера Кремля, не поступало ли таких предложений от Вашингтона, а не от Киева, тогда как инициатива была озвучена руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком от имени главы государства Владимира Зеленского.

Планы по переговорам Зеленского, Байдена и Путина

Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 14 января, сделал заявление о том, что Владимир Зеленский предложил американскому главе государства Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. В команде президента считают целесообразным проведение таких переговоров.

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Зеленский не исключает, что дискуссия может состояться в формате видеоконференции.

Чиновник акцентировал внимание на том, что в Вашингтоне положительно отреагировали на данную инициативу. Теперь Киев ожидает реакции со стороны Москвы.

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