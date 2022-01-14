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Прямые переговоры Зеленского, Байдена и Путина: в Офисе президента объявили об инициативе Украины

14 января 2022, 17:29

США положительно отреагировали на предложение Зеленского по диалогу с Байденом и Путин, сказал Андрей Ермак.

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Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести переговоры в виде онлайн-саммита при участии российского главы государства Владимира Путина. Об этом заявил руководитель Офиса украинского гаранта Андрей Ермак.

В ходе разговора с американским дипломатом Джоном Хербстом он рассказал о том, что Зеленский не исключает реализации переговорного процесса в формате видеоконференции.

Читайте такжеОтвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениями"Зеленский предложил Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, возможно, в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем ответа от России", - сказал Ермак.

Кроме того, он добавил, что Киев ждет реакции Москвы, в то время как в Вашингтоне положительно отреагировали на инициативу.

Также Ермак подчеркнул, что США заинтересованы в подключении к переговорам по Донбассу, однако будут вести переговоры на уровне Вашингтон-Москва.

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Угроза военного вторжения РФ в Украину

На фоне повышения концентрации войск России у границ Украины и обвинения Москвы в угрозах НАТО российским границам в период с 10 по 13 января состоялись переговоры Запада и РФ.

Заместитель госсекретаря США, представитель Вашингтона на переговорах с Москвой Венди Шерман заявила, что Штаты не пойдут на уступки России по ряду стратегически важных вопросов. Речь идет о гарантиях нерасширения НАТО на восток и невступления Украины в Североатлантический альянс. Она предупредила российское государство о серьезных санкциях в случае военного вторжения на территорию Украины.

Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва не планирует нападать на Киев. Однако, согласно позиции РФ, США должны гарантировать России, что Украины и Грузия якобы никогда не присоединятся к Североатлантическому альянсу.

Переговоры НАТО и России прошли 12 января. Генеральный секретарь военно-политического блока Запада Йенс Столтенберг сказал, что организация не готова к компромиссам по территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. При этом у России нет права вето на вступление Киева в НАТО, данный вопрос будет решаться украинским государствам и странами-участницами Альянса.

При этом Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва запустит новый военный сценарий против Киева, НАТО усилит свое присутствие на восточном фланге Европы.

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