В Беларуси рухнул интернет: третий день не работают крупнейшие белорусские медиа

Когда в Беларуси заработает интернет, пока не сообщается / Reuters

Жители Беларуси жалуются на практически полную блокаду интернета на территории страны. Фиксируются проблемы с доступом к социальным сетям, мессенджерам, популярным поисковым системам и крупнейшим белорусским медиаресурсам.

Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.

У Лукашенко заявляют, что проблемы с доступом к глобальной мировой сети связаны с кибератаками, однако правозащитные организации считают это явление спланированной кампанией и называют ее не иначе как "интернет-шатдаун".

Помимо соцсетей и поисковиков, нет доступа к интернет-порталам самых крупных медиаресурсов в Беларуси. Невозможно посетить сайты AFN по адресу Afn.by, Тут Бай по ссылке Tut.by и Наша Нива - Nn.by.Читайте такжеВ Беларуси блокируют мобильный интернет

Известно, что в Telegram включили специальные инструменты против цензуры с целью обеспечения работы мессенджера на территории Беларуси. В данный момент главными источниками информации о событиях в стране являются именно Telegram-каналы.

О блокировке интернета в Беларуси говорили еще 8 августа, накануне президентских выборов. Минских предпринимателей предупреждали об отключении сети.

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа в Беларуси прошла новая волна массовых протестов против результатов выборов президента страны, на которых победу, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Произошли столкновения между протестующими и силовиками. Не исключается, что власти введут в стране режим чрезвычайного положения.