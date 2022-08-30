Из министра в завхозы: эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности Шойгу

Эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности Сергей Шойгу / скриншот

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого по данным британской разведки отстранили от должности, сейчас выполняет роль завхоза

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FreeDom, пишет ТСН.

"Давайте будем говорить так, министр обороны РФ, по своей сути, является завхозом он не руководит военными операциями, и, например, мне непонятно, зачем британские средства массовой информации так акцентирую, что военное руководство России докладывает напрямую Путину. Они обязаны ему докладывать, потому что он – Верховный главнокомандующий", - отметил эксперт.

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Тот факт, что Шойгу занимается какими-то вопросами, не связанными с боевым планированием, это его работа, это не большая беда, что он не принимает участия в планировании боевых операций, это не задача министра обороны, считает эксперт.

"Это очевидные вещи, которые не требуют дополнительного объяснения. Он и не должен заниматься планированием, для этого есть генерал Герасимов. Если бы генерала Герасимова отстранили, тогда это было уже более интересной информацией. А так, Шойгу является тенью Путина в Министерстве обороны, поэтому он будет выполнять свои задачи до тех пор, пока Путин будет считать это необходимым", - подытожил Грабский.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины 24 августа снова повторил свое заявление, что якобы страна-агрессор Россия сознательно замедляет темпы наступления своей армии в Украине, потому что хочет уменьшить количество жертв среди гражданских.

При этом он пофантазировал, якобы российские оккупанты "придерживаются норм гуманитарного" права во время войны в Украине.

Также сообщалось, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу разразился заявлением, согласно которому оккупация Донбасса якобы идет по четко определенному захватчиками плану. Такое заявление он сделал, комментируя захват шести маленьких сел.

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