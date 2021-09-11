"Из Пентагона торчал хвост самолета": офицер ВМС США поделился воспоминаниями о трагедии 9/11

Теракт 11 сентября 2001 стал самым масштабным в истории по числу жертв / Фото Reuters

Сегодня, 11 сентября, в США вспоминают жертв теракта, который произошел 20 лет назад и забрал жизни почти 3 тысяч американцев. Тогда три самолета врезались в башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона. Только благодаря мужеству пассажиров четвертый из захваченных самолетов не был направлен на Белый дом или Капитолий.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах 11 сентября 2001 года находился в здании Пентагона. Он покинул его за несколько минут до атаки. В интервью изданию Obozrevatel он рассказал, что версии о ракетной атаке на Пентагон неверны. По его словам, здание Министерства обороны США было атаковано самолетом.

"В тот день я был в Пентагоне. Меня изгнали из посольства России в США, я был персоной нон-грата в РФ, я был выбит из ротации. Я ходил по коридорам Пентагона, искал новое место службы, лоббировал себя", – рассказал Табах.

Когда стало известно об атаке на первую башню Всемирного торгового центра, Табах решил вернуться на базу.

"Когда по телевизору показали первую поврежденную башню Торгового центра, я подумал, что это какая-то техногенная авария. Но когда была разрушена вторая башня, я понял, что это спланированная атака на США. Поднялась тревога, и я решил, что мне нужно вернуться на свою базу", – рассказал он.

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Табах успел отъехать несколько сотен метров от здания Пентагона и не застал момента атаки, но увидел фрагмент самолета, с помощью которого она была совершена.

"Я вышел из Пентагона, сел в свою машину и через несколько минут понял, что что-то случилось. Я ехал по дороге, с которой было видно Пентагон. Я не видел, как самолет врезался, но я видел, как все дымилось и горело, как из Пентагона торчал хвост самолета", – поделился Табах.

Террористические акты 11 сентября 2001 года (или 9/11) В сентябре 2001 года члены террористической организации "Аль-Каида" совершили на территории США серию из четырёх координированных террористических актов-самоубийств. Теракт 9/11 стал крупнейшим в истории по числу жертв. Утром 11 сентября четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную лётную подготовку. Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились. Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 - пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

Как сообщал Главред, секретная служба США обнародовала архивные фото, которые сняли в Нью-Йорке ее сотрудники 11 сентября 2001 года. Часть из этих фотографий никогда раньше не обнародовали.

На фотографиях – моменты после взрыва, разрушения Всемирного торгового центра. А также много фото спасателей, полицейских и врачей, которые делали все возможное, чтобы спасать человеческие жизни.

Ранее президент Джо Байден приказал снять гриф "секретно" с части документов по теракту 9/11. На этот шаг главу Белого дома подтолкнули семьи жертв атаки в Нью-Йорке, которые хотят знать правду. Письмо к Байдену подписали 3,5 тысячи человек.