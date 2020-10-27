Кадыров назвал Макрона лидером терроризма и припугнул трагедиями

Кадыров назвал президента Франции лидером терроризма / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда после убийства 18-летним чеченцем учителя под Парижем, и назвал его лидером терроризма.

По словам Кадырова, последствия заявлений Макрона могут быть трагическими. "Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что верующими карикатуры на Пророка воспринимаются болезненно, этого не может не знать Макрон.

Также Кадыров отметил, что достойного будущего и порядка в странах Европы не будет до тех пор, пока власти не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "религия", которая является самым важным в жизни мусульман, "культура" и "нравственность".

Чеченский лидер также призвал Макрона прекратить провокации и нападки на веру, "пока еще не поздно".

"Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий", - высказался Кадыров.

Также лидер Чечни прокомментировал убийство учителя во Франции.

"Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом.

Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", - добавил он.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя пообещал защитить светское образование и преподавателей от посягательства религиозных экстремистов, и добавил, что никто не будет отказываться от карикатур.

Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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