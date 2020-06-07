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В Иране завершают расследование по катастрофе МАУ без черных ящиков

7 июня 2020, 01:55

В Тегеране считают, что их выводов достаточно для вынесения окончательного вердикта.

самолет МАУ
В Иране не хотят учитывать в расследовании черные ящики / twitter.com / SZimpas

Власти Ирана заявили о завершении расследования по делу о катастрофе самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном, несмотря на отсуствие информации о содержимом черных ящиков.

Как передает Alarabiya со ссылкой на заместителя министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсена Бахарванда, расследование "почти закончено".

Глава МИД Ирана подтвердил, что специалисты еще не закончили анализ черных ящиков самолета. Однако в Тегеране не видят в этом проблемы и не ждут результатов.

"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло. Мы не верим, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", – убежден иранский чиновник.

Катастрофа МАУ в Иране

Напомним, что ранее Иран принял решение не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского Боинга МАУ, сбитого 8 января этого года под Тегераном, объяснив это "задержкой украинской стороны с ответом на предложение Ирана относительно черных ящиков.

Как ранее сообщалось, в Министерстве обороны Ирана заявили, что виновным в авиакатастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения".

Также Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном.

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