Куда пропал Ким Чен Ын: появились подробности состояния лидера Северной Кореи

Власти Южной Кореи рассказали о состоянии Ким Чен Ына / Reuters

Ким Чен Ын умер, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Северной Корее 25 апреля. Масла в огонь подлило то, что официальные власти КНДР не стали опровергать это сообщение сразу. Более того, никто не стал показывать Ким Чен Ына, которого живым с 12 апреля не видели.

Только государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики. В частности, радиостанция КНДР сообщила, что Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, которые помогали в создании города Самчжиён.

О том, куда пропал Ким Чен Ын, высказался советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ын. Он громогласно заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров.

Таким образом власти Южной Кореи опровергли слухи о кончине лидера Северной Кореи.

"Наша позиция правительства является твердой. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных движений пока не обнаружено", - заявили в Южной Корее, пишет CNN.

Читайте такжеПотеряли вождя: после слухов о кончине Ким Чен Ына людей накрыла паникаНапомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".