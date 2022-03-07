Конгресс США мощно давит на Байдена и требует отправить истребители в Украину

Конгресс США / Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В Конгрессе США стали давить на президента Джо Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы.

Как пишет Reuters, сенатор Боб Менендес, глава Комитета иностранных дел, написал госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину, призывая Вашингтон обязаться заменить любые подаренные Киеву самолеты модернизированными западными самолетами, в том числе с помощью льготного финансирования и займов.

Многие страны в Восточной Европе используют военные самолеты российского производства. Передача таких самолетов Украине позволит украинским пилотам сразу приступить к выполнению задач, поскольку им не понадобится дополнительное обучение.

"Я поддержу усилия в Сенате по внедрению мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставят свои самолеты для обороны Украины", – сказал Менендес в обращении.

В воскресенье сенатор-республиканец Роб Портман выступил на митинге в поддержку Украины возле Белого дома, где призвал администрацию Байдена делать больше для поддержки Украины, в частности помочь европейским странам предоставить Киеву истребители.

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Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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