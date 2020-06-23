Трамп продлил до конца года запрет на выдачу ряда виз

Выдача ряда виз приостановлена до конца 2020 года / Фото ForumDaily

На фоне пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года.

Об этом во вторник, 23 июня, заявили в Белом Доме.

"Президент Трамп продолжает паузу в выдаче новых виз до конца года, чтобы гарантировать, что мы продолжим ставить американских рабочих на первое место во время нашего восстановления от коронавируса", - говорится в сообщении.

В частности, временно прекращается выдача:

грин-карт;

рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L;

большинства документов категории J.

Отмечается также, что действие распоряжения Трампа может быть продолжено и в следующем году. С 24 июня в течение 30 дней и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда будут рекомендовать любые изменения в случае необходимости.

"За некоторыми исключениями, мы не должны позволять большому количеству иностранных рабочих въезжать в Соединенные Штаты в то время, когда так много американцев остаются без работы", - отметили в Белом доме.

Как известно, США лидируют в мире по числу зараженных COVID-19. По состоянию на утро вторника, 23 июня, коронавирус в США заразил 2 311 997 людей. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 120 402 человека.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве. Американский лидер также запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснулся мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок".