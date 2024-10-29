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Крайняя мера: Румыния может начать сбивать беспилотники - Reuters

Мария Николишин
29 октября 2024, 14:49
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Румыния будет контролировать использование своего воздушного пространства.
Крайняя мера: Румыния может начать сбивать беспилотники - Reuters
Румыния может начать сбивать беспилотники / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы из статьи Reuters:

  • Румыния готовит закон, который позволит сбивать беспилотники
  • Речь идет об идентификации летательного аппарата и попытках перехвата
  • Союзные системы также могут принимать в этом участие

Министерство обороны Румынии обнародовало проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, которые незаконно нарушают её воздушное пространство, исходя из уровня угрозы и рисков для человеческой жизни и имущества. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что законопроект устанавливает конкретные условия, при которых Румыния будет контролировать использование своего воздушного пространства как пилотируемыми, так и беспилотными летательными аппаратами.

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"На уровне Европейского Союза продолжаются усилия по формированию единого подхода к беспилотным летательным аппаратам, а также по установлению мер по противодействию рискам", - говорится в законопроекте.

В Минобороны Румынии отметили, что "военные действия на Черном море, масштабное увеличение использования БПЛА как военных, так и адаптированных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи пограничной зоны Румынии".

Как сообщает издание, меры, предложенные для пилотируемых летательных аппаратов, имеют постепенный характер: от установления местоположения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

"Пилотируемый самолет, летевший без разрешения, мог быть уничтожен только в том случае, если он совершал атаку или агрессивно реагировал на перехват. Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение - это крайняя мера", - говорится в сообщении.

Согласно предложенному закону, союзные системы, присутствующие в Румынии, также могут участвовать в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне с государствами-членами НАТО и ЕС.

Окончательное одобрение парламента состоится после того, как закон одобрит правительство.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Нарушение дронами воздушного пространства стран НАТО - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 сентября, во время российского обстрела Украины с применением ударных БпЛА типа "Шахед", один из дронов пересек воздушное пространство Румынии.

20 августа возле границы Украины на территории Румынии также упал беспилотник, скорее всего он был российским. Инцидент произошел недалеко от села Периправа в уезде Тулча.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.

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