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Крейсер США перехватил судно, нашпигованное российским оружием

9 мая 2021, 11:35
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Судно с крупной партией оружия шло без опознавательных знаков.

Оружие РФ нашли на задержанном судне
Оружие, изъятое на задержанном судне / @US5thFleet

В Аравийском море американский крейсер USS Monterey задержал судно, на котором обнаружили российское оружие.

Военные США нашли на задержанном плавсредстве противотанковые ракеты производства РФ, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы, говорится в сообщении на странице Пятого флота ВМС США в Twitter.

Там же были опубликованы фото с тысячами единиц изъятого оружия, которое нашли на судне.

Сообщается, что после досмотра американские военные изъяли десятки единиц различного оружия.

Среди изъятого оружия: российские противотанковые управляемые ракеты, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперские винтовки и гранатометы, а также оптические прицелы.

/ @US5thFleet

Судно с крупной партией оружия, блокированное американскими военными, шло без опознавательных знаков.

Справка:

Аравийское море — окраинное море в северной части Индийского океана. Ограничено Аравийским полуостровом на западе и полуостровом Индостан на востоке.

На берегах Аравийского моря расположены:

  • Сомали;
  • Джибути;
  • Йемен;
  • Оман;
  • Иран;
  • Пакистан;
  • Индия;
  • Мальдивские острова.

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Войска РФ на границе Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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