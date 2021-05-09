Крейсер США перехватил судно, нашпигованное российским оружием

Судно с крупной партией оружия шло без опознавательных знаков.
В Аравийском море американский крейсер USS Monterey задержал судно, на котором обнаружили российское оружие.
Военные США нашли на задержанном плавсредстве противотанковые ракеты производства РФ, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы, говорится в сообщении на странице Пятого флота ВМС США в Twitter.
Там же были опубликованы фото с тысячами единиц изъятого оружия, которое нашли на судне.
Сообщается, что после досмотра американские военные изъяли десятки единиц различного оружия.
Среди изъятого оружия: российские противотанковые управляемые ракеты, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперские винтовки и гранатометы, а также оптические прицелы.
Судно с крупной партией оружия, блокированное американскими военными, шло без опознавательных знаков.
Справка:
Аравийское море — окраинное море в северной части Индийского океана. Ограничено Аравийским полуостровом на западе и полуостровом Индостан на востоке.
На берегах Аравийского моря расположены:
- Сомали;
- Джибути;
- Йемен;
- Оман;
- Иран;
- Пакистан;
- Индия;
- Мальдивские острова.
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