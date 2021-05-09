Крейсер США перехватил судно, нашпигованное российским оружием

Оружие, изъятое на задержанном судне / @US5thFleet

В Аравийском море американский крейсер USS Monterey задержал судно, на котором обнаружили российское оружие.

Военные США нашли на задержанном плавсредстве противотанковые ракеты производства РФ, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы, говорится в сообщении на странице Пятого флота ВМС США в Twitter.

Там же были опубликованы фото с тысячами единиц изъятого оружия, которое нашли на судне.

Сообщается, что после досмотра американские военные изъяли десятки единиц различного оружия.

Среди изъятого оружия: российские противотанковые управляемые ракеты, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперские винтовки и гранатометы, а также оптические прицелы.

/ @US5thFleet

Судно с крупной партией оружия, блокированное американскими военными, шло без опознавательных знаков.

Справка:

Аравийское море — окраинное море в северной части Индийского океана. Ограничено Аравийским полуостровом на западе и полуостровом Индостан на востоке.

На берегах Аравийского моря расположены:

Сомали;

Джибути;

Йемен;

Оман;

Иран;

Пакистан;

Индия;

Мальдивские острова.

Читайте такжеДесятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины

Войска РФ на границе Украины: