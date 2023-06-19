Квартира вместо разбитого города: певица из Мариуполя развлекала россиян на ТВ

В РФ на пропагандистском канале НТВ накануне завершился третий сезон шоу "Ты супер! 60+", где вокалисты в возрасте соревнуются за главный приз.

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Перед пропагандистами Шишлянникова танцевала и пела, пока вокруг нее приплясывали ряженые "морячки / коллаж Главред, фото

В стране-агрессоре РФ на пропагандистском канале НТВ 62-летняя певица Галина Шишлянникова из практически уничтоженного русскими оккупантами города Мариуполь выиграла талант-шоу "Ты супер! 60+".

Она в финальном этапе исполнила легендарную песню "В Кейптаунском порту" ‒ один из известных примеров беззастенчивого воровства русскими мировой песенной классики (конкретно в этом случае ‒ трека Bei Mir Bistu Shein известного еврейского композитора Шолома Секунды).

Галина Шишлянникова ни слова не сказала о том, кто разрушил ее родной город / скриншот из видео

Судили конкурсантов все как на подбор известные артисты-путинисты ‒ Валерия, Ильдар Абдразаков, Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

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Перед пропагандистами Шишлянникова танцевала и пела, пока вокруг нее приплясывали ряженые "морячки" в тельняшках. И, видимо, для вящего глума над украинской культурой они периодически срывались в гопак.

Во время оглашения результатов шоу пообещало приобрести победительнице квартиру, ведь сейчас она проживает в общежитии. И ни слова при этом не было сказано, что ее родной город Мариуполь практически полностью был уничтожен русскими оккупантами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шоумен и местный уроженец Андрей Бедняков 6 апреля рассказал - его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе. За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

Кроме того, в прошлом году известная певица-путинистка Надежда Бабкина приезжала в уничтоженный русскими оккупантами Мариуполь еще в минувшем году. Но ни развалины города, ни общение с горожанами ее не убедили.

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