УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Квартира вместо разбитого города: певица из Мариуполя развлекала россиян на ТВ

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 11:42 обновлено 19 июня, 11:42
29
В РФ на пропагандистском канале НТВ накануне завершился третий сезон шоу "Ты супер! 60+", где вокалисты в возрасте соревнуются за главный приз.
Мариуполь, певица
Перед пропагандистами Шишлянникова танцевала и пела, пока вокруг нее приплясывали ряженые "морячки / коллаж Главред, фото

В стране-агрессоре РФ на пропагандистском канале НТВ 62-летняя певица Галина Шишлянникова из практически уничтоженного русскими оккупантами города Мариуполь выиграла талант-шоу "Ты супер! 60+".

Она в финальном этапе исполнила легендарную песню "В Кейптаунском порту" ‒ один из известных примеров беззастенчивого воровства русскими мировой песенной классики (конкретно в этом случае ‒ трека Bei Mir Bistu Shein известного еврейского композитора Шолома Секунды).

Певица, пропагандисты
Галина Шишлянникова ни слова не сказала о том, кто разрушил ее родной город / скриншот из видео

Судили конкурсантов все как на подбор известные артисты-путинисты ‒ Валерия, Ильдар Абдразаков, Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

видео дня

Перед пропагандистами Шишлянникова танцевала и пела, пока вокруг нее приплясывали ряженые "морячки" в тельняшках. И, видимо, для вящего глума над украинской культурой они периодически срывались в гопак.

Во время оглашения результатов шоу пообещало приобрести победительнице квартиру, ведь сейчас она проживает в общежитии. И ни слова при этом не было сказано, что ее родной город Мариуполь практически полностью был уничтожен русскими оккупантами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шоумен и местный уроженец Андрей Бедняков 6 апреля рассказал - его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе. За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

Кроме того, в прошлом году известная певица-путинистка Надежда Бабкина приезжала в уничтоженный русскими оккупантами Мариуполь еще в минувшем году. Но ни развалины города, ни общение с горожанами ее не убедили.

Другие новости:

война России и Украины пропаганда Мариуполь
Реклама

Главное за день

Погибнут все с вероятностью, близкой к 100%: оккупанты готовятся взорвать Крымский титан

Погибнут все с вероятностью, близкой к 100%: оккупанты готовятся взорвать Крымский титан

11:42 Украина
У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – Ходжес

У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – Ходжес

09:37 Мир
Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

08:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:42

Квартира вместо разбитого города: певица из Мариуполя развлекала россиян на ТВ

11:42

Погибнут все с вероятностью, близкой к 100%: оккупанты готовятся взорвать Крымский титан

11:16

Мужчина создал шедевр при помощи совков и цемента: видео посмотрели 20 млн разВидео

11:15

"Будущее Украины – в НАТО": Столтенберг назвал условие интеграции в АльянсВидео

10:38

Жена больного Брюса Уиллиса показала его новое милое фото с дочерьюВидео

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 КалибраНочью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра
10:20

Пассажир поезда УЗ приставал к девушке с поцелуями, проводник отказался ее пересадитьВидео

10:11

Гороскоп на завтра 20 июня 2023: Стрельцам - сюрприз, Весам - поход к врачуВидео

10:01

Чмерковский показал новорожденного сына

09:45

Россия уже объявила победу в войне: что это значитмнение

Реклама
09:42

Проблема с обменом долларов: в Нацбанке рассказали, как решат проблемуВидео

09:37

У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – ХоджесВидео

09:01

Покрытию придет конец: что нельзя жарить на антипригарной сковороде

08:59

Как пенсионеры могут получать ежемесячные надбавки: в чем секретВидео

08:59

Кто на самом деле контролирует Пригожина?мнение

08:43

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

08:40

Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – ПодолякВидео

08:17

ВСУ могут приостановить контрнаступательные операции: в ISW назвали причину

08:02

Путин осенью объявит в России мобилизацию - ГиркинВидео

07:44

У Зеленского хотят привлечь Бразилию и Индию к мирному плану – WSJВидео

06:40

Свершилось: теперь с путинским шизофашизмом все в порядке!мнение

Реклама
06:30

Загадка на скорость: не все найдут змею среди жирафов за 5 секунд

05:34

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти спущенную шину за 45 секунд

04:40

Слово, о котором мало кто знает: что в украинском языке значит "заступ"

04:00

Какой сегодня праздник 19 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:30

"Украина будет наносить удары вглубь РФ": Морозов раскрыл сценарий поражения РоссииВидео

03:00

Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

02:30

"Быстрых успехов не ждите": майор ВСУ откровенно рассказал о контрнаступлении

01:55

"Чистое воскресенье": почему в Советском Союзе мылись раз в неделю

01:35

Морозов пояснил, устоит ли режим Путина в случае его полной неудачи в УкраинеВидео

00:46

Все обескуражены из-за этой головоломки: никто не может найти свадебное приглашение

18 июня, воскресенье
23:45

"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиковВидео

23:00

"Навсегда остался жив": сестра "Да Винчи" рассказала, как переживает потерю братаВидео

22:27

Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сынаФотоВидео

21:59

Еще один малыш в клане: Кортни Кардашьян объявила о беременности

21:22

Рыдала навзрыд: папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочериВидео

20:50

"Мы полны решимости": ВСУ могут рассчитывать на помощь от ЕС - еврокомиссарВидео

20:11

В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у ПутинаВидео

20:09

Оптическая иллюзия для самых внимательных: лишь 1% людей найдет зайца

20:05

Армянский друг Путина попал в базу "Миротворец"

19:59

"Не могла встать минут 15": Камалия раскрыла подробности своей жуткой травмыВидео

Реклама
19:56

Патовая ситуация для русских оккупантовмнение

19:15

"Слезы счастья": Макс Чмерковский показал первые фото из роддома

18:52

Война ЧВК Вагнера с Шойгу: эксперт назвал друзей Пригожина в минобороны РФВидео

18:34

Недавно женился и был единственным сыном: россияне убили военного медикаВидео

18:34

Как правильно – "військовий" или "воєнний": Авраменко разложил все по полочкамВидео

18:27

"Сын, рожденный сердцем": Мирошнченко впервые показала приемного сына

17:50

Мобилизация студента или аспиранта: юрист назвал главное условие

17:16

Горит военный госпиталь: в Брянске вспыхнул мощный пожарВидео

16:51

Угроза удара с севера: РФ стянула в Беларусь техники на две дивизии — ТукаВидео

16:43

В Украине выросли цены на основные продукты: как сильно и что произошло

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять