Лавров разразился обвинением в адрес Украины и призвал Европу к действиям

Совет Европы должен отреагировать на события в Украине и странах Балтии - Лавров / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в годовщину 25-летия вступления России в Совет Европы обвинил организацию в отсутствии реакции на якобы масштабные нарушения прав человека в виде "дискриминации русского и русскоязычного населения" в Украине и странах Балтии. Об этом говорится в послании Генеральному секретарю СН Марии Пейчинович Бурич, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, Совет Европы такими действиями подрывает авторитет организации, которая должна реагировать на события, направленные на пересмотр исторических событий и "возвеличивание пособников нацистов".

"Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения в Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", - подчеркнул глава МИД РФ.Читайте такжеЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза

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