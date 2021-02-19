Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины

Запад пытается усилить свое влияние и на Южном Кавказе, утверждает Сергей Лавров.
Политический режим в Украине нужен Западу для того, чтобы раздражать Россию и реализовывать антироссийскую деятельность. Западный мир пытается ослабить все страны, которые находятся вокруг РФ, и даже осуществляет попытки усилить свое влияние на Закавказье, заявил в интервью РБК глава российского МИД Сергей Лавров.
"Им (Западу) украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики", - сказал Лавров.
При этом он считает, что государства Запада ставят перед собой цель влияния на ситуацию в Беларуси, Центральной Азии и на Закавказье, где Россия стала посредником между Арменией и Азербайджаном в урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеУ Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом
"Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации (Владимира) Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - подчеркнул Лавров.
Отношения России и Запада
- Глава МИД России Сергей Лавров 12 февраля сделал заявление, согласно которому Москва может разорвать отношения с Евросоюзом, если европейские государства будут вводить санкции против стратегически важных секторов экономики РФ.
- Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не намерена инициировать такие действия, однако вынуждена будет перейти к крайним мерам в случае жестких санкций со стороны Брюсселя.
- Глава Европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявлял, что слова Лаврова и Пескова фактически ни на что не повлияли, так как отношения Москвы и Брюсселя оставляют желать лучшего.