Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины

Запад пытается ослабить все государства, которые находятся вокруг России - Лавров / Reuters

Политический режим в Украине нужен Западу для того, чтобы раздражать Россию и реализовывать антироссийскую деятельность. Западный мир пытается ослабить все страны, которые находятся вокруг РФ, и даже осуществляет попытки усилить свое влияние на Закавказье, заявил в интервью РБК глава российского МИД Сергей Лавров.

"Им (Западу) украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики", - сказал Лавров.

При этом он считает, что государства Запада ставят перед собой цель влияния на ситуацию в Беларуси, Центральной Азии и на Закавказье, где Россия стала посредником между Арменией и Азербайджаном в урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеУ Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом

"Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации (Владимира) Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - подчеркнул Лавров.

Отношения России и Запада