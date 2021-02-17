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У Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом

17 февраля 2021, 11:02
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Москва готова пересмотреть отношения с Вашингтоном, утверждает Сергей Рябков.

США Россия
В МИД России заявили, отношения Москвы с администрацией Байдена на данный момент оценить сложно / Reuters

Россия готова к существенному пересмотру американо-российских отношений в рамках переговоров с новой администрацией США. Однако если Вашингтон будет действовать с позиции силы, Москва будет готова к жесткому ответу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, на данный момент сложно сказать, как будут развиваться отношения двух государств в дальнейшем, так как Москва и Вашингтон еще не успели провести полноценные переговоры. В российском ведомстве полагают, что стороны должны обсудить направления, в рамках которых государства могут сотрудничать.

"Пока мы не имеем целостной картины того, что хотят американцы от наших отношений, к чему они готовы, что из наследия двух предыдущих администраций нынешняя команда в Белом Доме готова сохранить – я имею в виду здесь и некоторые элементы неплохого сотрудничества, в частности, деконфликтинг в Сирии, космическое сотрудничество, есть и другие примеры; что можно в этой ситуации развить, а от чего отказаться", - сказал Рябков.Читайте такжеСтало известно, когда Байден намерен ударить санкциями по России

При этом он добавил, что российские власти не исключают "углубленной ревизии" отношений двух государств. Однако если США будут вести диалог с позиции силы, Россия будет готова перейти к жестким ответным мерам.

"Но я знаю одно и твердо в этом убежден: на попытки нажима и давления мы ответим жестко, прессингу не поддаемся, американцы должны это понимать. С первых дней и недель совместной работы по, я надеюсь, нормализации, по выправлению отношений, они должны осознавать, что с Россией с позиции силы вести разговор не получится", - подчеркнул дипломат.

Отношения США и России

новости России новости США МИД России Сергей Рябков
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