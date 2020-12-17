Лаврову подарили в Боснии украинскую икону: украинцы возмущены

Лаврову подарили в Боснии древнюю украинскую икону / Фото: Klix.ba

В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону, презент вручил сербский представитель Милорад Додик.

Как сообщает издание Klix.ba, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД страны ноту с просьбой предоставить информацию о старинной украинской иконе.

Дипломаты обратились к представителям Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.

"Украинцы заявляют в письме, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, являющейся культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации против Украины, которые уже привели к гибели многих тысяч граждан Украины", — говорится в сообщении.

/ Фото: Klix.ba

По словам очевидцев, на обратной стороне иконы стоит восковая печать с надписью УССР.

Однако в Сараево ситуацию комментировать пока отказываются.

Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.