"Летописец Путина" раскрыл "секрет", как президента берегут от Covid-19

Как Путина берегут от коронавируса / Reuters

С начала пандемии коронавируса президент России Владимир Путин перешел на более безопасный режим работы из-за угрозы заражения.

Как рассказал в интервью журналист кремлевского пула Андрей Колесников, которого называют "летописцем Путина", сейчас с президентом РФ работают только "личники", передает ТАСС.

"Ни до какого Ново-Огарево, где остановился Путин, мы-то, конечно, не доезжали. Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса", – отметил он.

По словам Колесникова, перед встречей с президентом все обязаны пройти двухнедельный карантин.

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"И все, кто встречался в это время с Путиным очно. Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они, так или иначе, проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом", – подчеркнул журналист.

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