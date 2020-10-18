"Летописец Путина" раскрыл "секрет", как президента берегут от Covid-19

Перед встречей с президентом все обязаны пройти двухнедельный карантин.
С начала пандемии коронавируса президент России Владимир Путин перешел на более безопасный режим работы из-за угрозы заражения.
Как рассказал в интервью журналист кремлевского пула Андрей Колесников, которого называют "летописцем Путина", сейчас с президентом РФ работают только "личники", передает ТАСС.
"Ни до какого Ново-Огарево, где остановился Путин, мы-то, конечно, не доезжали. Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса", – отметил он.
По словам Колесникова, перед встречей с президентом все обязаны пройти двухнедельный карантин.
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"И все, кто встречался в это время с Путиным очно. Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они, так или иначе, проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом", – подчеркнул журналист.
Российская вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V 11 августа 2020 года. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже президент Владимир Путин заявил, что препарат дважды испытала на себе одна из его дочерей.
- Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также рассказал, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19.