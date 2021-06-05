Лукашенко использует жестокие сталинские методы, интервью Протасевича "вынужденное" – МИД Чехии / Reuters

Министерство иностранных дел Чешской Республики обнародовало заявление по поводу интервью белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвав его "вынужденным и манипуляционным".

"Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использовал методы, известные со времен жестоких сталинских репрессий 1930-х до 1950-х годов, против своих оппонентов. Мы осуждаем эти методы...Мы призываем немедленно освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, численность которых значительно возрастает с каждой неделей", - заявили в МИД Чехии.

Там отметили, что против Лукашенко нужно вводить персональне санкции.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не касались рядовых белорусских граждан, а были направлены исключительно на господина Лукашенко и других ответственных лиц, путем жестоких репрессий помогают сохранить его авторитарный режим у власти", - сказано в сообщении.

Чехия считает, что задержание Романа Протасевича "противоречит международному праву".

Кроме того, Чехия поддержала решение Совета ЕС о запрете перелета белорусских авиаперевозчиков в воздушное пространство ЕС, включая посадку в аэропортах государств-членов Европейского Союза.

Читайте такжеУ Лукашенко стальные яйца, а поездка на Донбасс – главная ошибка: что говорил Протасевич в интервьюНапомним, 23 мая в Минске во время экстренной посадки самолета компании Ryanair был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Вместе с Протасевичем задержана его девушка - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

3 июня на белорусском государственном телеканале ОНТ показали "интервью" с Романом Протасевичем. Блогер сделал ряд заявлений, среди которых – слова о признании своей вины по 342 статье, предусматривающей уголовную ответственность об организации групповых действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка.

По его словам, он осознал, что призывы, которые он публиковал, стали следствие того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки.

Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику. Он с дрожью в голосе сказал, что хочет иметь семью и надеется со всем справиться.

При этом на видео видно, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие. Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, "палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста".