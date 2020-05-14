УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко негодует: Москва продает газ Беларуси почти в 2 раза дороже, чем Европе

14 мая 2020, 14:38

Беларусь платит России за тысячу кубометров газа 127 долларов, тогда как для Германии цена составляет до 70 долларов.

Лукашенко
Лукашенко не устраивает цена на российский газ для Беларуси / УНИАН

Москва продает Минску голубое топливо практически в два раза дороже, чем странам Европы. Цена на природный газ для европейцев составляет 65-68 долларов за одну тысячу кубометров, тогда как Беларусь вынуждена платить 127 долларов. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время по цене до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал Лукашенко.

Акцентировав внимание на том, что, по его сведениям, Германия покупает природный газ у России по цене до 70 долларов, Лукашенко призвал главу правительства более детально изучить данный вопрос.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ по цене до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее белорусский гарант сделал очередной выпад в адрес России, обвинив российских журналистов в создании фейковых новостей о коронавирусе в Беларуси. После этого пропагандистов лишили разрешения на работу на территории РБ.

газ Александр Лукашенко Беларусь новости России российский газ
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко негодует: Москва продает газ Беларуси почти в 2 раза дороже, чем Европе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:29
В Сети появилось видео с плачущими младенцами, которых готовят "на продажу" в Киеве
15:23
"Надо открывать": Зеленский требует сделать новый шаг по ослаблению карантина
15:13
"Влияет не только на зрение": Комаровский объяснил, чем полезна морковь
14:55
СМИ узнали, как украинцев будут выпускать в Польшу через КПП "Шегини"
14:53
В Слуге народа назвали кандидатов в мэры, из которых выберут соперника Кличко
14:48
Ревизор Карантин 5 выпуск смотреть онлайн 14-05-2020 Видео
14:38
Лукашенко негодует: Москва продает газ Беларуси почти в 2 раза дороже, чем Европе
14:26
Ник Кордеро вышел из комы после ампутации ноги
14:12
Резня в Тернополе: суд решил судьбу несовершеннолетней, зверски убившей африканца Видео
14:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: карьерное продвижение и опасный азарт
13:59
Ловкость рук: в Одессе таксистка украла с карты клиентки 72 тысячи гривен
13:37
"Памятник руко*опству": в Киеве "мост Кличко" снова покрылся трещинами
13:35
Дело Микитася: суд избрал меру пресечения для застройщика и экс-нардепа
13:12
Вырастут ли тарифы на проезд в Киеве: Кличко объяснил ситуацию
13:01
Защитник сборной Уругвая заразился коронавирусом в Италии
12:32
Дело Микитася: застройщик отказался вносить залог и ушел черным ходом из суда: видео Видео
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 14 мая
12:19
Новые правила авиаперелетов по Европе: какие сюрпризы ждут туристов
12:00
Лечение коронавируса: жена заболевшего рассказала, за что нужно платить в украинских больницах
11:47
"Сухие дни и +19": Киеву спрогнозирована перемена погоды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять