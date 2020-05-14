Лукашенко негодует: Москва продает газ Беларуси почти в 2 раза дороже, чем Европе

Беларусь платит России за тысячу кубометров газа 127 долларов, тогда как для Германии цена составляет до 70 долларов.
Москва продает Минску голубое топливо практически в два раза дороже, чем странам Европы. Цена на природный газ для европейцев составляет 65-68 долларов за одну тысячу кубометров, тогда как Беларусь вынуждена платить 127 долларов. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время по цене до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал Лукашенко.
Акцентировав внимание на том, что, по его сведениям, Германия покупает природный газ у России по цене до 70 долларов, Лукашенко призвал главу правительства более детально изучить данный вопрос.
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ по цене до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее белорусский гарант сделал очередной выпад в адрес России, обвинив российских журналистов в создании фейковых новостей о коронавирусе в Беларуси. После этого пропагандистов лишили разрешения на работу на территории РБ.