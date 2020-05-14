Лукашенко негодует: Москва продает газ Беларуси почти в 2 раза дороже, чем Европе

Лукашенко не устраивает цена на российский газ для Беларуси / УНИАН

Москва продает Минску голубое топливо практически в два раза дороже, чем странам Европы. Цена на природный газ для европейцев составляет 65-68 долларов за одну тысячу кубометров, тогда как Беларусь вынуждена платить 127 долларов. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время по цене до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал Лукашенко.

Акцентировав внимание на том, что, по его сведениям, Германия покупает природный газ у России по цене до 70 долларов, Лукашенко призвал главу правительства более детально изучить данный вопрос.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ по цене до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее белорусский гарант сделал очередной выпад в адрес России, обвинив российских журналистов в создании фейковых новостей о коронавирусе в Беларуси. После этого пропагандистов лишили разрешения на работу на территории РБ.