Лукашенко признал авторитарность Беларуси и решил это изменить

Лукашенко признал авторитарность Беларуси / president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно создать в стране систему, которая не будет завязана на главе государства. Он рассказал о работе над третьим вариантом Конституции и отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 1994 года.

Об этом сообщает БелТА.

"Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало.

При этом лидер Беларуси подчеркнул, что в стране "много разговоров" о переустройстве общественно-политической системы.

"Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены", — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что в стране разрабатывают изменения в Конституцию. Поправки будут вынесены на общественное обсуждение.

Читайте также"Людей подогрели": у Лукашенко рассказали, сколько белорусов его не поддерживаютНапомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента в Беларуси.

Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - объяснил Путин.