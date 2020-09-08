Лукашенко сделал громкое заявление о досрочных выборах

За проведение конституционной реформы в Беларуси активно выступает президент Лукашенко. Эту инициативу также поддержали в Москве.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы.
Об этом пишет Интерфакс.
"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - привел слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, участвующий в интервью с белорусским лидером.
Масштабную реформу Конституции страны, которая перераспределит полномочия органов власти и отдаст часть прав на местный уровень, Лукашенко анонсировал еще до президентских выборов, в июне. Он заявлял, что пересмотр Конституции положит начало переменам, однако проходить они будут "цивилизованно" и "без слома социального уклада".
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За проведение конституционной реформы в Беларуси активно выступает президент Лукашенко. Эту инициативу также поддержали в Москве. Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее:
- Александр Лукашенко заявил, что его появление на людях с автоматом означало то, что он готов защищать Беларусь.
- Александр Лукашенко рассказал, почему Колесникова решила "убежать" в Украину.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свой возможный "промах". "Возможно, я немного пересидел на посту", – заявил глава Беларуси.
- Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.