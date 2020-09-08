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Лукашенко сделал громкое заявление о досрочных выборах

8 сентября 2020, 18:58

За проведение конституционной реформы в Беларуси активно выступает президент Лукашенко. Эту инициативу также поддержали в Москве.

Лукашенко
Лукашенко высказался о повторных выборах / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы.

Об этом пишет Интерфакс.

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - привел слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, участвующий в интервью с белорусским лидером.

Масштабную реформу Конституции страны, которая перераспределит полномочия органов власти и отдаст часть прав на местный уровень, Лукашенко анонсировал еще до президентских выборов, в июне. Он заявлял, что пересмотр Конституции положит начало переменам, однако проходить они будут "цивилизованно" и "без слома социального уклада".

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За проведение конституционной реформы в Беларуси активно выступает президент Лукашенко. Эту инициативу также поддержали в Москве. Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее:

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