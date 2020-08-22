Новости Беларуси - Лукашенко велел военным стрелять без предупреждения / фото: udf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко не только срочно мобилизовал войска на границе – но и разрешил военным стрелять без предупреждения в случае нарушения границ на западном направлении.

Поручение Лукашенко, которое он дал министру обороны Беларуси Виктору Хренину, транслировал провластный телеканал СТВ.

По словам главы Беларуси, западные соседи о последствиях своих возможных атак уже предупреждены.

Читайте также"Всех не пересажаешь": Беларусь охватили новые масштабные акции протеста"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они (соседние страны – ред.) нарушат наш государственный рубеж, мы будем реагировать без предупреждения", – заверил Лукашенко.

Еще 20 августа стало известно, что Минск перебрасывает войска на запад страны. Это объяснили тем, что Беларусь проведет учения у границы с Польшей и Литвой.

Напомним, сначала Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси. Он заявил, что Украина и страны ЕС якобы продолжают финансировать события в Беларуси.

Позднее Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси. Европейцы все делают так, как говорят Штаты, утверждает Лукашенко.