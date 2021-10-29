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Молдова продлила контракт с Газпромом: когда начнутся поставки

29 октября 2021, 21:56
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На переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились по формуле цены, аудиту задолженности, образовавшегося в компании Модовагаз.

Газ цены
Молдова восстановила поставки газа из РФ / Reuters

Молдова все-таки продлила контракт на поставку газа на пять лет с Газпромом - известно, что российская сторона согласилась с формулой цены, предложенной Кишиневом, пишет издание Point.

По его данным, на переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились по формуле цены, аудиту задолженности, образовавшегося в компании Модовагаз. Кроме того, достигнута договоренность о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.

Отмечается, что предыдущий контракт между Газпромом и Молдовагаз будет продлен на пять лет. При этом российская сторона согласилась с предложенной молдавскими представителями формой цены.

Детали соглашения не раскрываются. Известно, что поставки в рамках нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.

Шантаж Газпрома на фоне запуска СП-2

Газовый кризис в Европе связывают с рядом причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в европейских ПХГ после холодной зимы и позиция Газпрома, который на фоне процессов, связанных с запуском газопровода Северный поток-2, отказывается от дополнительных поставок газа в страны ЕС.

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Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром устроил шантаж Европы газовым вопросом. По словам руководителя компании, на 2021 год россияне заранее забронировали меньше объемов для поставок газа в ЕС, а сейчас и вовсе поставили Брюсселю ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и дешевый газ, либо высокие цены на топливо и проблемы с его прокачкой через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома, который торгуется за более выгодные для себя условия в процессе сертификации СП-2.

Тем временем в Москве готовятся к возможному запуску Северного потока-2. По словам вице-премьера правительства РФ Александра Новака, газопровод практически готов к введению в эксплуатацию.

Представитель России в ЕС Владимир Чижов 19 октября сказал, что газопровод СП-2 уже может работать. Осталось пройти процедуру сертификации. Как заявил российский дипломат, чем скорее заработает газопровод, тем лучше будет для Европы.

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