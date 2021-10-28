Украина продаст Молдове сотни тысяч кубометров газа

Нафтогаз продаст голубое топливо Молдове / gk-press.if.ua

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины выиграла тендер на поставку газа Молдове. Соседней стране продадут 500 тысяч кубометров голубого топлива, сообщает пресс-служба НАК в четверг, 28 октября.

"Нафтогаз выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объем - 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", - сообщили в компании.

Шантаж Газпрома на фоне запуска СП-2

Газовый кризис в Европе связывают с рядом причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в европейских ПХГ после холодной зимы и позиция Газпрома, который на фоне процессов, связанных с запуском газопровода Северный поток-2, отказывается от дополнительных поставок газа в страны ЕС.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром устроил шантаж Европы газовым вопросом. По словам руководителя компании, на 2021 год россияне заранее забронировали меньше объемов для поставок газа в ЕС, а сейчас и вовсе поставили Брюсселю ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и дешевый газ, либо высокие цены на топливо и проблемы с его прокачкой через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома, который торгуется за более выгодные для себя условия в процессе сертификации СП-2.

Реклама

Тем временем в Москве готовятся к возможному запуску Северного потока-2. По словам вице-премьера правительства РФ Александра Новака, газопровод практически готов к введению в эксплуатацию.

Представитель России в ЕС Владимир Чижов 19 октября сказал, что газопровод СП-2 уже может работать. Осталось пройти процедуру сертификации. Как заявил российский дипломат, чем скорее заработает газопровод, тем лучше будет для Европы.